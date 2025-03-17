Українці скаржаться на завищення цін на ліки: у яких регіонах найбільше звернень

З початку березня 2025 року до Держпродспоживслужби надійшло 567 звернень щодо завищення цін на ліки. Найбільше звернень отримано від мешканців Харківської, Київської, Полтавської, Закарпатської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської Чернівецької, Івано-Франківської, Волинської областей та міста Києва.

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Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що за два тижні фахівці відомства зробили наступне у сфері реалізації державної політики з контролю за цінами на лікарські засоби:

проведено 3747 спостережень за ціновими коливаннями

погоджено проведення 210 позапланових перевірок;

фактично розпочато 52 перевірки;

встановлено порушення у 4 випадках: підвищення від встановлених надбавок коливаються від 2% до 72%.

"Загалом за даними Держпродспоживслужби зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки. І це відноситься і до ТОП-100 найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%," - розповів Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

Він нагадав, що з 1 березня відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах. Тому кожен українець має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів, у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

В Україні знизять ціни на найбільш важливі ліки на 30%

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби", положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис президенту України.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.