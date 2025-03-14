Виробники знизять ціни на ще понад 200 лікарських засобів

Фармацевтичні компанії планують знизити ціну на ще близько 250 лікарських засобів на 20% - 40%.

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Про це повідомив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій, пише "Укрінформ".

На ціну ліків впливає багато чинників

"Зараз іде робота над наступними приблизно 200-250 позиціями препаратів, найменувань, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена на всі 30% - щось буде на 30%, щось на 40%, щось на 20%, це вже ринкова ситуація визначає", - наголосив Багрій.

Він зауважив, що на ціну ліків впливає багато чинників, такі як логістика, вартість сировини, яка залежить від коливання курсу валют, енергоносії, а також так звані маркетингові договори, які є на українському ринку.

За словами Багрія, наразі на українському ринку діє 118 ліцензій на виробництво ліків, тому конкуренція надзвичайно висока в цьому сегменті. Що стосується дистрибуції, то наявні понад 350 ліцензій на оптову діяльність в Україні, але фактично на ринку два дистриб'ютори охоплюють 80% ринку.

Президент асоціації повідомив, що аналіз націнок дистрибʼюторів показав, що, як правило, вони не перевищують 10-12%.

Також 75-80% ринку займають пʼять аптечних мереж, кожна з яких веде свою політику на ринку, і між ними є конкуренція.

"Але питання в тому, що є боротьба за доступ на полицю. Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, виробники випускають одну і ту саму діючу речовину, однакову продукцію, вони борються за полицю в цій аптеці. Тут вже так звані маркетингові договори: щоб потрапити в аптеку, треба заплатити, і відповідно, це призводить до зростання ціни і до того, що ми з вами, як пацієнти, переплачуємо", - пояснив Багрій.

На його думку, саме ця ситуація потребує врегулювання з боку держави.

Експерт нагадав про ініціативу президента Володимира Зеленського стосовно зниження цін на 100 препаратів.

"Є ринок, і якщо сьогодні аскорбінова кислота потрапляє в 100 найбільш вживаних, то на неї треба знизити ціну. І не виробник визначав, що цей препарат туди потрапив чи не потрапив... Те, що споживаємо, те і маємо в лідерах, тому тут питання тільки до нас, як до споживачів, що туди (у перелік - ред.) потрапило, а що ні", - констатував Багрій.

В Україні знизять ціни на найбільш важливі ліки на 30%

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис президенту України.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.