Производители снизят цены на еще более 200 лекарственных средств

Фармацевтические компании планируют снизить цену еще на около 250 лекарственных средств на 20% — 40%.

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Об этом сообщил президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий, пишет "Укринформ".

На цену лекарства влияет много факторов

"Сейчас идет работа над следующими примерно 200-250 позициями препаратов, наименований, на которые также будет снижена цена. Она не будет снижена на все 30% – что-то будет на 30%, что-то на 40%, что-то на 20%, это уже рыночная ситуация определяет", – подчеркнул Багрий.

Он отметил, что на цену лекарства влияют многие факторы, такие как логистика, стоимость сырья, которое зависит от колебания курса валют, энергоносители, а также так называемые маркетинговые договоры, которые есть на украинском рынке.

По словам Багрия, на украинском рынке действует 118 лицензий на производство лекарств, поэтому конкуренция чрезвычайно высока в этом сегменте. Что касается дистрибуции, то имеются более 350 лицензий на оптовую деятельность в Украине, но фактически на рынке два дистрибьютора охватывают 80% рынка.

Президент ассоциации сообщил, что анализ наценок дистрибьюторов показал, что, как правило, они не превышают 10-12%.

Также 75-80% рынка занимают пять аптечных сетей, каждая из которых ведет свою политику на рынке, и между ними есть конкуренция.

"Но вопрос в том, что есть борьба за доступ на полку. Поскольку фармацевтический рынок генерический, производители выпускают одно и то же действующее вещество, одинаковую продукцию, они борются за полку в этой аптеке. Здесь уже так называемые маркетинговые договоры: чтобы попасть в аптеку, надо заплатить", - заявил Багрий.

По его мнению, именно эта ситуация нуждается в урегулировании со стороны государства.

Эксперт напомнил об инициативе президента Владимира Зеленского по снижению цен на 100 препаратов .

"Есть рынок, и если сегодня аскорбиновая кислота попадает в 100 наиболее употребляемых, то на нее надо снизить цену. И не производитель определял, что этот препарат туда попал или не попал... То, что потребляем, то и имеем в лидерах, поэтому здесь вопрос только к нам, как к потребителям, что туда попало", - подчеркнул Багрий.

В Украине снизят цены на наиболее важные лекарства на 30%

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для снижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины «О лекарственных средствах», положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись президенту Украины.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.