Україна може залишитися без ліків проти ВІЛ – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США "суттєво порушило" постачання препаратів для лікування ВІЛ у восьми країнах, серед яких Україна. Незабаром там можуть закінчитися ці ліки.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на ВООЗ.

Зазначається, що Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть залишитися без ліків проти ВІЛ уже найближчими місяціми.

"Зрив програм протидії ВІЛ може звести нанівець 20 років прогресу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він додав, що це може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов'язаних з ВІЛ.

"Сполучені Штати несуть відповідальність за те, щоб якщо вони припиняють пряме фінансування країн, це робилося впорядкованим і гуманним способом, що дозволяє їм знайти альтернативні джерела фінансування", - підкреслив Гебреєсус.

Як пише видання, станом на початок березня через брак фінансування припинили роботу 167 медичних закладів, і без термінового втручання до червня можуть закритися ще понад 220 закладів.

Плани США вийти з ВООЗ змусили заморозити приймання на роботу та ініціювати скорочення бюджету, адже зазвичай агентство ООН отримує близько п’ятої частини свого загального річного фінансування саме від американців.

Призупинення фінансування USAID

Зауважимо, український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.