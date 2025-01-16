Верховний комісар ООН: 61% біженців готові повернутися в Україну

ООН розробляє спільно з урядом програму забезпечення житлом та роботою майбутніх репатріантів.

Близько 61% українських біженців планують повернутися додому, щойно жити в країні буде безпечно.

Як свідчать дані опитування Організації об'єднаних націй, повернення українців стримують питання безпеки. Про це розповів Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час пресконференції, передає кореспондент Delo.ua.

"Сьогодні на зустрічі, яку ми мали з прем’єр-міністром, ми обговорювали, що ціллю є не тільки забезпечення того, щоб українці залишалися назавжди біженцями. Ціллю є створити умови, щоб ці люди поверталися до України. Цього потребує Україна. Це те, що хоче більшість біженців. Згідно з нашим опитуванням, 61% біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки буде відновлено безпечні умови для життя в Україні", — пояснив Гранді.

Окрім безпеки, наголосив Верховний комісар, українські біженці потребуватимуть в Україні житла та правевлаштування.

Він додав, що Україна також зацікавлена у поверненні людей.

ООН спільно з українськими інституціями розпочала працювати над програмою забезпечення житлом і працевлаштуванням.

За словами Гранді, він зустрівся із заступником міністра економіки, оскільки вони прагнуть підтримати урядові українські програми, спрямовані на створення умов для збільшення можливостей працевлаштування, зокрема програми підвищення кваліфікації та створення робочих місць. Він також додав, що ООН співпрацює з урядом у пошуку вирішення питань житла для ВПО та біженців.

Як повідомляло Delo.ua раніше, ООН цьогоріч планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги Україні.