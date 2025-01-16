Верховный комиссар ООН: 61% беженцев готовы вернуться в Украину

ООН разрабатывает совместно с правительством программу обеспечения жильем и работой будущих репатриантов.

Около 61% украинских беженцев планируют вернуться домой, как только жить в стране будет безопасно.

Как свидетельствуют данные опроса Организации объединенных наций, возвращение украинцев сдерживает вопрос безопасности. Об этом рассказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время пресс-конференции, передает корреспондент Delo.ua.

"Сегодня на встрече, которую мы имели с премьер-министром, мы обсуждали, что целью является не только обеспечение того, чтобы украинцы оставались навсегда беженцами. Целью является создать условия, чтобы эти люди возвращались в Украину. В этом нуждается и Украина. Это то, что хочет большинство беженцев. Согласно нашему опросу, 61% беженцев хотят вернуться в Украину, как только будут восстановлены безопасные условия для жизни в Украине", — объяснил Гранди.

Помимо безопасности, подчеркнул Верховный комиссар, украинские беженцы будут нуждаться в Украине в жилье и правоустройстве.

Он добавил, что Украина также заинтересована в возвращении людей.

ООН совместно с украинскими институтами начала работу над программой обеспечения жильем и трудоустройством.

По словам Гранди, он встретился с замминистра экономики, поскольку они стремятся поддержать правительственные украинские программы, направленные на создание условий для увеличения возможностей трудоустройства, в частности, программы повышения квалификации и создания рабочих мест. Он также добавил, что ООН тестно сотрудничает с правительством в поисках решения вопросов жилья для ВПЛ и беженцев.

Как сообщало Delo.ua ранее, ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине.