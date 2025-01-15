Понад 4,2 мільйона біженців з України мають статус тимчасового захисту в ЄС

Станом на 30 листопада 2024 року понад 4,2 мільйона громадян країн, що не є членами ЄС, які були змушені покинути Україну через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Про це інформує Євростат.

Які країни прийняли найбільше біженців

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, стали:

Німеччина (1,15 мільйона осіб, або 27,2% від загальної кількості в ЄС);

Польща (987,9 тисяч осіб, або 23,3%);

Чехія (385,2 тисяч осіб, або 9,1%).

Загальна кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС на кінець листопада 2024 року зросла на 36,0 тисяч осіб (+0,9%) порівняно з кінцем жовтня.

Найбільше зростання спостерігалося в Німеччині (+11,9 тисяч осіб, +1,0%), Чехії (+5,8 тисяч осіб, +1,5%) і Польщі (+4,0 тисяч осіб, +0,4%).

Кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася лише в Італії (-1,3 тисяч осіб, -0,8%), Франції (-0,7 тисяч осіб, -1,2%) і Люксембурзі (-0,015 тисяч осіб, -0,4%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (35,3 на тисячу), Польщі (27,0 на тисячу), Латвії та Естонії (по 25,5 на тисячу), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тисячу осіб.

Що відомо про біженців

Станом на 30 листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% усіх бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС.

Серед них майже половину (44,9%) складали дорослі жінки, діти – близько третини (32,0%), а дорослі чоловіки – менше чверті (23,1%).

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, 30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України у 2024 році . 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну.