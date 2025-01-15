Скільки українців виїхали та не повернулись додому у 2024 році

За даними Держприкордонслужби, 30,11 млн разів громадяни перетнули кордони України у 2024 році . 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України — 443 тис.

"Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році — тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні — 194 тис", - зауважують аналітики.

Вони звертають увагу, що лише 3 місяці торік кількість громадян, які повернулися в країну була більшою ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень — +58 тис., липень — +23 тис. та серпень — +89 тис.

"Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн)", - підкреслюють в "Опендатабот".

Аналітики наголошують, що дані Держприкордонслужби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Тому даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

Зауважимо, станом на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС 4,2 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу . 60% від загальної кількості українських біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Крім того, У Німеччині заявляють, що 65% українських біженців не планують повертатися додому. У 2023 році більшість українців в Німеччині підкреслювали, що хочуть повернутися додому, але на сьогодні ситуація змінилась і вже більшість переселенців планують залишитись в країні назавжди. Про це свідчить зростаюча зацікавленість українців у пошуку роботи, а також збільшення кількості біженців, які відвідують курси німецької мови.

Більше статистичних даних про українців в Німеччині та професії, які їм пропонують найчастіше — читайте в статті "Українських біженців в Німеччині все більше: ким і де працевлаштовуються".

