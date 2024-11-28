У Німеччині заявляють, що 65% українських біженців не планують повертатися додому

Частка українських біженців, які планують залишитися в Німеччині на постійне проживання, зросла до 65%. Про це повідомив Марк Зайберт, голова Державного управління у справах біженців (LAF), пише Berliner Zeitung.

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Як зазначає Зайберт, півтора року тому більшість українців в Німеччині заявляли, що хочуть повернутися до України, але на сьогодні ситуація змінилась і вже більшість переселенців планують залишитись в країні назавжди.

Про це свідчить зростаюча зацікавленість українців у пошуку роботи, а також збільшення кількості біженців, які відвідують курси німецької мови.

Зазначається, що дані про частку українців, які бажають залишитися в Німеччині, базуються на регулярних опитуваннях мешканців великих гуртожитків у Берліні, що перебувають під опікою Державного управління у справах біженців.

Наразі в таких гуртожитках проживає близько 9 тисяч українців, тоді як загальна кількість українських біженців у столиці Німеччини становить від 50 до 60 тисяч осіб. Українським біженцям дозволено працювати в Німеччині та користуватися широким спектром пільг, зокрема медичним обслуговуванням і соціальною допомогою.

Delo.ua писало, що директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.