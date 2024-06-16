Україні доведеться запрошувати мігрантів з інших країн, якщо не повернуться біженці

Дефіцит робочої сили в Україні відчувається вже зараз. Після завершення війни ця тенденція може набрати катастрофічних обертів, що може призвести до того, що доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.

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Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова, пише “Еспресо".

Вона заявила, що Україна, найімовірніше, не зможе повноцінно компенсувати втрати на ринку праці після війни через велику кількість працездатного населення, яке виїхало за кордон.

"Якщо ми не зможемо самі себе забезпечити робочою силою, а ми не зможемо, то доведеться когось запрошувати з інших країн. Скоріше за все – це будуть люди з менш розвинених країн. Зазвичай це так відбувається", - підкреслила Лібанова.

На її думку, якщо в Україні будуть цікаві для молоді стартові умови, то можуть приїхати і поляки, і з країн Балтії, можуть приїхати і з Центральної Європи, Західної Європи

Зауважимо, за прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.