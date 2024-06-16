Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы

Дефицит рабочей силы в Украине ощущается уже сейчас. По окончании войны эта тенденция может набрать катастрофические обороты, что может привести к тому, что придется приглашать мигрантов из других стран.

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Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова, пишет "Эспрессо".

Она заявила, что Украина, вероятнее всего, не сможет полноценно компенсировать потери на рынке труда после войны из-за большого количества трудоспособного населения, выехавшего за границу.

"Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит", - подчеркнула Либанова.

По ее мнению, если в Украине будут интересны молодежи стартовые условия, то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы.

Заметим, по прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины беженцев , выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.