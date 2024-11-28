В Германии заявляют, что 65% украинских беженцев не планируют возвращаться домой

Доля украинских беженцев, планирующих остаться в Германии на постоянное проживание, выросла до 65%. Об этом сообщил Марк Зайберт, глава Государственного управления по делам беженцев (LAF), пишет Berliner Zeitung.

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Как отмечает Зайберт, полтора года назад большинство украинцев в Германии заявляли, что хотят вернуться в Украину, но на сегодняшний день ситуация изменилась, и уже большинство переселенцев планируют остаться в стране навсегда.

Об этом свидетельствует растущая заинтересованность украинцев в поиске работы, а также увеличение количества беженцев, посещающих курсы немецкого языка.

Отмечается, что данные о доле украинцев, желающих остаться в Германии, базируются на регулярных опросах жителей крупных общежитий в Берлине, находящихся на попечении Государственного управления по делам беженцев.

В настоящее время в таких общежитиях проживает около 9 тысяч украинцев, в то время как общее количество украинских беженцев в столице Германии составляет от 50 до 60 тысяч человек. Украинским беженцам разрешено работать в Германии и пользоваться широким спектром льгот, в частности, медицинским обслуживанием и социальной помощью.

Delo.ua писало, что директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев , выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта