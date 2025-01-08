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В Німеччинні частка працевлаштованих біженців з України менша, ніж сирійців, турків та афганців
Відсоток працевлаштованих в Німеччині біженців з України від їх загальної кількості поки що менший, ніж у громадян Сирії, Афганістану та Туреччини. Це випливає з аналізу даних Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини, наданих виданню Delo.ua.
За даними відомства, станом на 1 вересня 2024 року в Німеччині знаходилось 1,163 млн українців. З них 221 тис. осіб (19%) зареєструвалися на первинному ринку праці країни, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих. Таким чином, частка працевлаштованих в Німеччині українців поступається аналогічному показнику для громадян Туреччини, Сирії та Афганістану.
Дані за весь 2024 рік відомство поки не обробило та опублікує пізніше. Проте за результатами всього 2024 року частка працевлаштованих в Німеччині українців може суттєво збільшитись, оскільки в другому півріччі зросла кількість вперше працевлаштованих громадян України. Так, у 2023 році щомісячний приріст українців, які вперше вийшли на роботу, становив у середньому 4,76 тис., то в січні-серпні 2024 року цей показник зріс на 50%, до 7,13 тис. осіб.
Саме біженці з України зараз є найбільш активними учасниками інтеграційних курсів, на яких покращують знання німецької мови до рівня B1 (здатність розуміти інформацію на знайомі теми, спілкуватися в більшості життєвих ситуацій). Дані за 2024 рік у відомства поки відсутні, але у 2023 році саме українці подали 46,2% від заявок на участь в мовних курсах, а у 2022 році — 59,1%.
Втім, ці дані характеризують скоріше не бажання українців опанувати німецьку мову, а масштаб бойових дій в Україні та інтенсивність прибуття біженців. У 2020 та 2021 році українці взагалі не входили в десятку найактивніших слухачів інтеграційних курсів, хоча теж відносно активно мігрували в Німеччину.
Загалом, за даними Держстату Німеччини, найбільше громадян України прибуло в країну у 2022 році: 428,8 тис. у березні, 191,6 тис. у квітні, 97,5 тис. у травні та 50,6 тис. у серпні. У 2024 році кількість українців-імігрантів стабільно тримається біля рівня в 10 тис. щомісячно: 11 тис. у квітні, 8,6 тис. у червні, 10,3 тис. у серпні, 11,6 тис. у вересні та 11,4 тис. у жовтні.
Більше статистичних даних про українців в Німеччині та професії, які їм пропонують найчастіше — читайте в статті "Українських біженців в Німеччині все більше: ким і де працевлаштовуються".