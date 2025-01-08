В Німеччинні частка працевлаштованих біженців з України менша, ніж сирійців, турків та афганців

Відсоток працевлаштованих в Німеччині біженців з України від їх загальної кількості поки що менший, ніж у громадян Сирії, Афганістану та Туреччини. Це випливає з аналізу даних Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини, наданих виданню Delo.ua.

За даними відомства, станом на 1 вересня 2024 року в Німеччині знаходилось 1,163 млн українців. З них 221 тис. осіб (19%) зареєструвалися на первинному ринку праці країни, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих. Таким чином, частка працевлаштованих в Німеччині українців поступається аналогічному показнику для громадян Туреччини, Сирії та Афганістану.

Відсоток працевлаштованих біженців в Німеччині. Інфографіка: Delo.ua

Дані за весь 2024 рік відомство поки не обробило та опублікує пізніше. Проте за результатами всього 2024 року частка працевлаштованих в Німеччині українців може суттєво збільшитись, оскільки в другому півріччі зросла кількість вперше працевлаштованих громадян України. Так, у 2023 році щомісячний приріст українців, які вперше вийшли на роботу, становив у середньому 4,76 тис., то в січні-серпні 2024 року цей показник зріс на 50%, до 7,13 тис. осіб.

Саме біженці з України зараз є найбільш активними учасниками інтеграційних курсів, на яких покращують знання німецької мови до рівня B1 (здатність розуміти інформацію на знайомі теми, спілкуватися в більшості життєвих ситуацій). Дані за 2024 рік у відомства поки відсутні, але у 2023 році саме українці подали 46,2% від заявок на участь в мовних курсах, а у 2022 році — 59,1%.

Втім, ці дані характеризують скоріше не бажання українців опанувати німецьку мову, а масштаб бойових дій в Україні та інтенсивність прибуття біженців. У 2020 та 2021 році українці взагалі не входили в десятку найактивніших слухачів інтеграційних курсів, хоча теж відносно активно мігрували в Німеччину.

Загалом, за даними Держстату Німеччини, найбільше громадян України прибуло в країну у 2022 році: 428,8 тис. у березні, 191,6 тис. у квітні, 97,5 тис. у травні та 50,6 тис. у серпні. У 2024 році кількість українців-імігрантів стабільно тримається біля рівня в 10 тис. щомісячно: 11 тис. у квітні, 8,6 тис. у червні, 10,3 тис. у серпні, 11,6 тис. у вересні та 11,4 тис. у жовтні.

Більше статистичних даних про українців в Німеччині та професії, які їм пропонують найчастіше — читайте в статті "Українських біженців в Німеччині все більше: ким і де працевлаштовуються".