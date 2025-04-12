Правительство расширило программу субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось

11 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, расширяющее возможности программы выплаты субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Речь идет об усовершенствовании механизма, запущенного 29 января 2025 года и предусматривающего финансовую помощь на оплату жилья для переселенцев, а также налоговую компенсацию для арендодателей.

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, цель изменений — сделать более доступной, повысить ее эффективность и снять чрезмерные бюрократические барьеры. Особое внимание уделяется тем, кто потерял жилье из-за войны.

Выплаты для ВПЛ: ключевые изменения в программе:

Автоматическое продление помощи: после первых шести месяцев действия субсидии его будут продлевать еще на полгода без повторного обращения. Пенсионный фонд будет проверять информацию самостоятельно через государственные реестры.

Увеличение размера выплат: обновлена формула расчета обязательного платежа — теперь семьи ВПЛ смогут получить субсидию, если расходы на аренду в рамках социальных нормативов превышают 20% их дохода.

Обновлены рыночные арендные ставки: суммы субсидий будут теперь учитывать актуальные средние цены на жилье по данным Госстата, что также увеличивает общий размер выплат.

На что будут предоставляться субсидии

Субсидии по аренде комнат: новые правила позволяют оформить помощь не только на квартиру или дом, но и на аренду комнаты.

Гибкие правила по договорам: допускается использование как собственных договоров аренды, так и примерного, рекомендованного государством. Это облегчит участие в программе как для арендаторов, так и для арендодателей.

Расширение круга арендодателей: теперь переселенцы могут заключать договоры аренды не только с физическими лицами или ФЛП, но и с юридическими лицами.

Возможность отказа от налоговой компенсации: при желании собственник жилья может не получать предусмотренную компенсацию налогов.

В Минсоцполитики отмечают, что эти шаги являются частью более широкой политики поддержки ВПЛ, и в перспективе государство будет продолжать расширять и совершенствовать инструменты помощи, в частности, в вопросе жилья.

Добавим, в течение отопительного сезона 2024-2025 гг. субсидии получили около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.