- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Как оформить субсидию на неотапливаемый сезон: пошаговая инструкция
Субсидия на неотапливаемый сезон большинства получателей переназначается автоматически. Однако если у получателей изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом в течение 30 дней необходимо сообщить Пенсионному фонду Украины.
Для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период обязательно нужно обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией, напомнило Министерство социальной политики Украины напомнило, что. Это необходимо сделать в следующих случаях:
- если гражданин Украины арендует жилье, за которое платит жилищно-коммунальные услуги,
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих в жилом помещении меньше, чем количество зарегистрированных в нем;
- если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,
- на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.
В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона, напомнили в министерстве.
Подать документы в Пенсионный фонд можно одним из пяти способов:
- по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;
- через портал электронных услуг (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение ПФУ;
- через портал Дія (введя в поиске «Заявление на субсидию»);
- в центрах предоставления административных послу (ЦНАП);
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Ранее Delo.ua писало о пяти ключевых изменениях в процедуре оформления коммунальных субсидий в 2025 году.