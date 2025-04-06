Как оформить субсидию на неотапливаемый сезон: пошаговая инструкция

Субсидия на неотапливаемый сезон большинства получателей переназначается автоматически. Однако если у получателей изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом в течение 30 дней необходимо сообщить Пенсионному фонду Украины.

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Для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период обязательно нужно обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией, напомнило Министерство социальной политики Украины напомнило, что. Это необходимо сделать в следующих случаях:

если гражданин Украины арендует жилье, за которое платит жилищно-коммунальные услуги,

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих в жилом помещении меньше, чем количество зарегистрированных в нем;

если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона, напомнили в министерстве.

Подать документы в Пенсионный фонд можно одним из пяти способов:

по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;

через портал электронных услуг (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске «Заявление на субсидию»);

в центрах предоставления административных послу (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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