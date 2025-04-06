Як оформити субсидію на неопалювальний сезон: покрокова інструкція

Субсидія на неопалювальний сезон більшості отримувачів перепризначається автоматично. Проте, якщо у отримувачів змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України.

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Для призначення житлової субсидії на неопалювальний період, обов'язково треба звернутися до ПФУ із заявою та декларацією, нагадало Міністерство соціальної політики України нагадало, що. Це необхідно зробити у таких випадках:

якщо громадянин України орендує житло, за яке сплачує комунальні послуги,

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону, нагадали в міністерстві.

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним із п'яти способів:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів ПФУ;

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послу (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

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