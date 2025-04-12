Уряд розширив програму субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося

11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, яка розширює можливості програми виплати субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

Йдеться про удосконалення механізму, що був запущений 29 січня 2025 року і передбачає фінансову допомогу на оплату житла для переселенців, а також податкову компенсацію для орендодавців.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, мета змін — зробити допомогу доступнішою, підвищити її ефективність і зняти надмірні бюрократичні бар’єри. Особлива увага приділяється тим, хто втратив житло через війну.

Виплати для ВПО: ключові зміни у програмі:

Автоматичне продовження допомоги: після перших шести місяців дії субсидії її продовжуватимуть ще на пів року без повторного звернення. Пенсійний фонд перевірятиме інформацію самостійно через державні реєстри.

Збільшення розміру виплат: оновлено формулу розрахунку обов’язкового платежу — тепер сім’ї ВПО зможуть отримати субсидію, якщо витрати на оренду в межах соціальних нормативів перевищують 20% їхнього доходу.

Оновлені ринкові орендні ставки: суми субсидій тепер враховуватимуть актуальні середні ціни на житло за даними Держстату, що також збільшує загальний розмір виплат.

На що надаватимуться субсидії

Субсидії на оренду кімнат: нові правила дозволяють оформити допомогу не лише на квартиру чи будинок, а й на оренду кімнати.

Гнучкі правила щодо договорів: допускається використання як власних договорів оренди, так і примірного, рекомендованого державою. Це полегшить участь у програмі як для орендарів, так і для орендодавців.

Розширення кола орендодавців: відтепер переселенці можуть укладати договори оренди не лише з фізичними особами чи ФОП, а й із юридичними особами.

Можливість відмови від податкової компенсації: за бажанням власник житла може не отримувати передбачену компенсацію податків.

У Мінсоцполітики зазначають, що ці кроки є частиною ширшої політики підтримки ВПО, і в перспективі держава продовжуватиме розширювати та вдосконалювати інструменти допомоги, зокрема в питанні житла.

Додамо, протягом опалювального сезону 2024-2025 рр. субсидії отримали близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.