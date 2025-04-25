УВКБ ООН в Україні згортає програми допомоги переселенцям: яка причина

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ) було змушене скоротити підтримку нових переміщених осіб в Україні через посилення атак на передовій через зменшення фінансування від Сполучених Штатів та загальне скорочення донорської допомоги.

Про це пише Reuters.

Насамперед йдеться про скорочення програм, що включають психосоціальну підтримку, яка необхідна у величезних масштабах, надання матеріалів для термінового будівництва житла та фінансову допомогу.

Найбільшим ударом стало припинення фінансування з боку США, яке торік забезпечувало 40% бюджету УВКБ ООН. Проте й інші західні донори зменшили свою підтримку, оскільки наразі пріоритетними для них є оборонні витрати.

Агентство заявило, що його звернення про надання $3,32 мільярда для допомоги 8,2 мільйона українців отримало лише 25% від необхідного фінансування.

"Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми віддаємо пріоритет", - повідомила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

За інформацією агентства, з січня майже 9 тисяч українців, що постраждали від сильних обстрілів, скористалися послугами транзитних центрів УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де їм надавався одяг, гігієнічні набори, юридична допомога та психосоціальна підтримка. Із серпня минулого року до березня 2025-го понад 200 тисяч людей були евакуйовані або переміщені з прифронтових територій.

Нагадаємо, 11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, яка розширює можливості програми виплати субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).