Українським пенсіонерам та людям з інвалідністю продовжено додаткові виплати від ООН: хто має право на допомогу

Всесвітня продовольча програма разом із Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України продовжують підтримувати незахищені верстви населення. Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію World Food Programme.

Завдяки цій програмі, понад 315 тисяч українців отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

Хто має право на допомогу від ООН?

На фінансову допомогу мають право пенсіонери та люди з інвалідністю, які не отримують жодної фінансової допомоги (як ВПО чи міжнародних організацій) з березня 2023 року та проживають на територіях активних чи можливих бойових дій. А саме: в запорізькій, Дніпропетровський, Донецькій, Луганській, Харківській, Хермонській, Миколаївській, Сумський чи Чернігівській областях.

Зазначається, що подавати заявки чи реєструватися не потрібно – допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Нагадаємо, у квітні Агентство ООН у справах біженців (УВКБ) було змушене скоротити підтримку нових переміщених осіб в Україні через посилення атак на передовій через зменшення фінансування від Сполучених Штатів та загальне скорочення донорської допомоги.