В Украине изменились правила расчета дохода для получения социальной помощи

Кабинет Министров обновил правила расчета среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на получение государственной социальной помощи. Новые правила могут повлиять на право получения соцвыплат.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

"18 марта 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление №303 "О внесении изменений по исчислению среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

Документ расширил перечень доходов, учитываемых для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Что изменилось:

не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная субсидия на наем жилья ;

в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная ; включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты .

Также, при назначении жилищной субсидии денежное довольствие военнослужащих учитывается в размере, остающемся после уплаты военного сбора.

Напомним, Министерство социальной политики Украины за два с половиной года цифровизировало практически всю систему социальной поддержки и планирует полностью перевести остальные услуги в электронный формат до конца 2025 года.