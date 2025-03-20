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В Україні змінилися правила обчислення доходу для отримання соціальної допомоги
Кабінет Міністрів оновив правила розрахунку середньомісячного сукупного доходу сімей, які претендують на отримання державної соціальної допомоги. Нові правила можуть вплинути на право отримання соцвиплат.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
"18 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 303 “Про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, - йдеться в повідомленні.
Документ розширив перелік доходів, що враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Що змінилося:
- не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначена субсидія на найм житла;
- включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримані аліменти.
Також, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.