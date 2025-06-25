Пенсійний фонд тепер виплачуватиме деякі види соцдопомоги: що зміниться для українців з 1 липня

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 липня 2025 року візьме на себе функції з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги, які раніше надавали інші органи. Це рішення уряду змінює систему надання соціальних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсіонного фонду.

Які види допомоги має призначати і виплачувати Пенсійний фонд:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Зазначається, що це черговий крок до централізації та цифровізації соціальних послуг та підвищення їхньої доступності для громадян.

Для тих, кому виплату вже призначено, нічого не зміниться: якщо людина має право на державну соціальну допомогу, виплата їй здійснюватиметься в установленому порядку. Для інших стане більше можливостей для оформлення виплати.

Як подати заяву та документи:

особисто – до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації;

поштою – на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України;

через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради;

через центр надання адміністративних послуг;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок "Пенсійний фонд" (після реалізації технічної можливості з 1 вересня 2025 року).

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.