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Пенсії за червень повністю виплачені: ПФУ спрямував 67,8 млрд грн

пенсії
ПФУ завершив виплату пенсій за червень / Depositphotos

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за червень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Сума коштів, спрямованих на пенсійні виплати у червні, відповідає травневому показнику. У попередньому місяці ПФУ також  спрямував 67,8 млрд грн на виплати пенсіонерам.

Станом на 24 червня було профінансовано:

  • на пенсійні виплати – 65,3 млрд грн, в тому числі через АТ “Укрпошта” – 9,3 млрд грн, через уповноважені банки – 56,0 млрд грн;
  • на житлові субсидії та пільги – 1231,7 млн грн;
  • на страхові виплати – 2721,1 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1481,7 млн грн.

У червні надано 802,9 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України. 

Фото 2 — Пенсії за червень повністю виплачені: ПФУ спрямував 67,8 млрд грн

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. Загалом індексація охопила понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищилися на 11,5%.

Варто нагадати, що за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-березень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Автор:
Тетяна Бесараб