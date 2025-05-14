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За четыре месяца 2025 года в ПФУ поступило почти 24 млн гривен добровольных взносов

мужчина, женщина, пенсионеры
В ПФУ поступило почти 24 млн. гривен добровольных взносов. / Freepik

По состоянию на 1 мая 2025 года в систему пенсионного страхования поступило 23,9 млн гривен добровольных взносов. За январь-апрель заключено 2558 договоров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Из 2558 договоров 2296 соглашений граждане заключили за себя и 262 – в пользу других лиц.

Всего в системе добровольных страховых взносов было осуществлено 10514 платежей: 9060 – за себя и 1454 – в пользу других лиц. Уплачено в размере минимального страхового взноса (1760 грн) 7130 платежей. За первые четыре месяца в ПФУ поступило 23,9 млн. гривен добровольных взносов.

С момента реализации сервиса (6 марта 2023 года) через веб-портал электронных услуг ПФУ заключено 9407 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, по которым осуществлено около 40,3 тысячи платежей на общую сумму 88,8 миллионов гривен.

Фото 2 — За четыре месяца 2025 года в ПФУ поступило почти 24 млн гривен добровольных взносов

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Автор:
Татьяна Ковальчук