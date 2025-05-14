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За чотири місяці 2025 року до ПФУ надійшло майже 24 млн гривень добровільних внесків

чоловік, жінка, пенсіонери
До ПФУ надійшло майже 24 млн гривень добровільних внесків. / Freepik

Станом на 1 травня 2025 року до системи пенсійного страхування надійшло 23,9 млн гривень добровільних внесків. За січень-квітень укладено 2558 договорів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

З 2558 договорів 2296 угод громадяни уклали за себе і 262 — на користь інших осіб.

Всього у системі добровільних страхових внесків було здійснено 10514 платежів: 9060 — за себе та 1454 — на користь інших осіб. Сплачено у розмірі мінімального страхового внеску (1760 грн) 7130 платежів. За перші чотири місяці до ПФУ надійшло 23,9 млн гривень добровільних внесків.

З моменту реалізації сервісу (6 березня 2023 року) через веб-портал електронних послуг ПФУ укладено 9407 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування, за якими здійснено близько 40,3 тисяч платежів на загальну суму 88,8 мільйонів гривень.

Фото 2 — За чотири місяці 2025 року до ПФУ надійшло майже 24 млн гривень добровільних внесків

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Автор:
Тетяна Ковальчук