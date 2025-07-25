Пенсионный фонд завершил финансирование июля: на выплаты направлено 67,7 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,7 млрд. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПФУ.

Это на 100 млн. грн. меньше, чем в июне, когда Пенсионный фонд Украины направил на выплаты пенсионерам 67,8 млрд. гривен.

ПФУ обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Средний размер заработной платы в июне 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 22 336 грн. Этот показатель почти на тысячу больше показателя мая.

Согласно обнародованным данным, в мае 2025 года этот показатель составил 20 355,4 гривен. С начала года он увеличился более чем на 3,6 тысячи.

Таким образом, наблюдается стабильный ежемесячный рост зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это может положительно повлиять на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .