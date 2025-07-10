Пенсионное неравенство в Украине: кто получает до 390 тысяч гривен в месяц

В Украине отдельные категории пенсионеров получают пенсии, существенно превышающие средние показатели. Согласно официальному ответу Пенсионного фонда, самую высокую пенсию — 390 тысяч гривен — получает судья. В топ-20 также есть прокуроры, народные депутаты и представители других категорий спецпенсионеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Самые высокие пенсии в Украине

В ответ на депутатский запрос в Пенсионный фонд Украины обнародованы данные о самых высоких пенсионных выплатах, которые сегодня получают отдельные категории спецпенсионеров.

Согласно полученной информации, самые большие пенсии в Украине начислены бывшим судьям – максимальный размер составляет 390 тысяч гривен в месяц. Условные 20 самых высоких пенсий в этой категории завершаются выплатами на уровне почти 320 тысяч гривен.

Среди других категорий:

пенсии бывших прокуроров достигают 219 и 119 тысяч гривен;

один народный депутат получает 245,9 тысячи гривен, остальные — от 21,8 до 59,8 тысячи.

Для сравнения, у представителей трудовых профессий, в частности, у шахтеров, максимальный размер пенсии составляет около 29 тысяч гривен.

По мнению депутата, такие диспропорции в пенсионном обеспечении нуждаются в пересмотре с точки зрения социальной справедливости. Он подчеркнул, что достойные пенсии должны быть доступны всем гражданам, которые добросовестно работали на протяжении жизни, а не только для отдельных категорий.

О пенсиях

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Заметим, законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, одобрил Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

При этом в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.