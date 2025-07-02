Кабмин планирует увеличить минимальные пенсии в 2026 году: на сколько вырастут выплаты

В ближайшие три года правительство предлагает увеличить минимальную пенсию. В 2026 году выплаты могут вырасти на 203 гривны.

Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, Кабинет Министров планирует увеличить минимальную пенсию по возрасту на 203 грн — до 2564 грн уже с 2026 года. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №774 от 27 июня 2025 года, обнародованное на Правительственном портале.

В документе среди прочего заложен постепенный рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (т.е. минимальной пенсии по возрасту).

В 2025 году эта сумма составляет 2361 грн. Согласно новому документу, ее планируют повысить до:

2 564 грн в 2026 году,

2 715 грн в 2027 году,

2859 грн в 2028 году.

Прогнозные показатели проекта бюджета Пенсионного фонда в ближайшие годы тоже растут.

Иллюстрация: скрин проекта бюджетной резолюции

В 2025 году, согласно закону "О Госбюджете на 2025 год", прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (размер минимальной пенсии по возрасту), составляет 2361 грн.

Средний размер пенсии в Украине на 1 апреля 2025 составил 6 341,11 грн, что на 552,06 грн, или на 9,5%, больше, чем на 1 января 2025 года.

Документ также предусматривает проведение ежегодной индексации пенсий с 1 марта, а также подготовку к внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Как отмечается, показатели могут быть уточнены после введения пенсионной реформы и реформы системы социального страхования, а также при изменении макроэкономических показателей, политической и экономической ситуации.

Прогнозные показатели доходной части бюджета ПФУ определялись с учетом макроэкономических показателей, в частности, прогнозного объема единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Пенсионные взносы, согласно документу, также вырастут:

в 2026 г. общий объем единого социального взноса — 699 578,9 млн грн,

в 2027 году — 788 272,8 млн гривен,

в 2028 году — 916 797,1 млн. грн.

Как и в предыдущие годы трансферт из госбюджета на пенсионное обеспечение позволит в полном объеме обеспечить выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с законодательством финансируются за счет бюджетных средств, отмечается в документе.

Кроме того, правительство предлагает с 1 января 2026 увеличить размер минимальной заработной платы с существующих 8 000 грн до 8 688 грн. В 2027 году предлагается увеличить этот показатель до 9374 грн, в 2028 году – до 10059 грн.

Как сообщало Delo.ua, украинцам начнут относить к страховому стажу время работы за границей.