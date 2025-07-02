Уряд планує збільшити мінімальні пенсії у 2026 році: на скільки зростуть виплати

У найближчі три роки Уряд пропонує збільшити мінімальну пенсію. У 2026 році виплати можуть зрости на 203 гривні.



Згідно з проектом Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, Кабінет Міністрів планує збільшити мінімальну пенсію за віком на 203 грн — до 2564 грн вже з 2026 року. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №774 від 27 червня 2025 року, оприлюднену на Урядовому порталі.

У документі серед іншого закладено поступове зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії за віком).

У 2025 році ця сума становить 2 361 грн. Згідно з новим документом, її планують підвищити до:

2 564 грн у 2026 році,

2 715 грн у 2027 році,

2 859 грн у 2028 році.

Прогнозні показники проєкту бюджету Пенсійного фонду у найближчі роки також зростають.

Ілюстрація: скрін проєкту бюджетної резолюції

У 2025 році, відповідно до закону “Про Держбюджет на 2025 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (розмір мінімальної пенсії за віком), становить 2 361 грн.

Середній розмір пенсії в Україні на 1 квітня 2025 року становив 6 341,11 грн, що на 552,06 грн, або на 9,5%, більше, ніж на 1 січня 2025 року.

Документ також передбачає проедення щорічної індексації пенсій з 1 березня, а також підготовку до запровадження другого рівня пенсійної реформи.

Як наголошується, показники можуть бути уточнені після запровадження пенсійної реформи та реформи системи соціального страхування, а також у разі зміни макроекономічних показників, політичної та економічної ситуації.

Прогнозні показники дохідної частини бюджету ПФУ визначалися з урахуванням макроекономічних показників, зокрема прогнозного обсягу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійні внески, згідно з документом, також зростають:

у 2026 р. загальний обсяг єдиного соціального внеску — 699 578,9 млн грн,

у 2027 році — 788 272,8 млн гривень,

у 2028 році — 916 797,1 млн. грн.

Як і в попередні роки, трансферт з державного бюджету на пенсійне забезпечення дасть змогу в повному обсязі забезпечити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, уряд пропонує з 1 січня 2026 року збільшити розмір мінімальної заробітної плати з існуючих 8 000 грн до 8 688 грн. У 2027 році пропонується збільшити цей показник до 9 374 грн, у 2028 році – до 10 059 грн.

Як повідомляло Delo.ua, українцям почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи за кордоном.