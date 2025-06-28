Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки: є два сценарії

Кабінет міністрів України 27 червня ухвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки — ключовий документ, який визначає основні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Його мета — забезпечити передбачуваність державних фінансів, зберігаючи водночас гнучкість до змін безпекової ситуації та відповідність стратегічним пріоритетам держави, включно з євроінтеграційним курсом.

Декларацію підготовлено у співпраці з головними розпорядниками бюджетних коштів та після консультацій із Міжнародним валютним фондом.

Вона закладає підґрунтя для формування проєкту Державного бюджету на 2026 рік і містить загальні орієнтири щодо доходів, витрат, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інших важливих показників.

Особливість нової декларації

Особливістю нової декларації стало включення двох сценаріїв розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один з них передбачає покращення безпекової ситуації й базується на макропрогнозі економічного і соціального розвитку, підготовленому Міністерством економіки.

Інший — враховує можливість продовження повномасштабної агресії з боку Російської Федерації.

У випадку другого сценарію передбачається, що витрати на сектор безпеки і оборони залишатимуться на рівні не нижчому за поточний — з урахуванням змін до бюджету 2025 року. Остаточне рішення про вибір одного з варіантів буде ухвалено під час складання проєкту Державного бюджету України на 2026 рік.

Уряд підкреслює, що незалежно від сценарію розвитку подій, фінансування безпеки й оборони залишатиметься незмінним пріоритетом.

Додамо, за січень-квітень 2025 року із загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони витратили 765,0 млрд гривень. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.