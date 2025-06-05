Мінфін обгрунтував затримку Бюджетної декларації перемовинами з МВФ

Затримка з подачею Бюджетної декларації зумовлена складними переговорами з Міжнародним валютним фондом щодо можливих сценаріїв розвитку економіки у найближчі роки та необхідного рівня скорочення бюджетного дефіциту.

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Як пише Delo.ua, посилаючись на інформацію Інтерфакс-України, про це під час заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін веде переговори з МВФ щодо дефіциту

Марченко пояснив, що затримка з подачею Бюджетної декларації зумовлена необхідністю узгодження з Міжнародним валютним фондом базового сценарію на 2026 рік.

Зокрема, йдеться про вимогу істотного скорочення бюджетного дефіциту — з 19,4% ВВП у 2025 році до 9,9% наступного року. За словами міністра, таке зниження передбачає скорочення державних видатків на сотні мільярдів гривень, що створює значні виклики для формування фінансових планів країни.

Мінфін офіційно звернувся до уряду та Верховної Ради з листом, в якому пояснив і обґрунтував причини затримки подачі Бюджетної декларації. Він також нагадав, що місія МВФ лише тиждень тому завершила свою роботу в Києві.

Наразі міністерство розробляє Бюджетну декларацію за двома сценаріями: базовим та альтернативним, який передбачає продовження бойових дій протягом усього 2026 року.

Марченко підкреслив, що, хоча всі сподіваються на справедливий мир завдяки зусиллям президента та партнерів, водночас необхідно готуватися до різних варіантів розвитку подій. За його словами, найближчим часом декларація буде подана на розгляд уряду та Верховної Ради.

Зі свого боку він звернувся до депутатів вчасно приймати закони за взяти Україною зобов’язаннями перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал EUR1,2 млрд. З них EUR500 млн – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility", – констатував Марченко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Києві з 20 по 27 травня у межах восьмого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" завершила роботу. За її підсумками Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу (SLA), що відкриває шлях до нового фінансування в розмірі близько 500 млн дол.