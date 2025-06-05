Минфин обосновал задержку Бюджетной декларации переговорами с МВФ

Задержка с подачей Бюджетной декларации обусловлена сложными переговорами с Международным валютным фондом по поводу возможных сценариев развития экономики в ближайшие годы и необходимого уровня сокращения бюджетного дефицита.

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию Интерфакс-Украины, об этом во время заявил министр финансов Сергей Марченко.

Минфин ведет переговоры с МВФ по дефициту

Марченко пояснил, что задержка с подачей бюджетной декларации обусловлена необходимостью согласования с Международным валютным фондом базового сценария на 2026 год.

В частности, речь идет о требовании существенного сокращения бюджетного дефицита – с 19,4% ВВП в 2025 году до 9,9% в следующем году. По словам Министра, такое снижение предполагает сокращение государственных расходов на сотни миллиардов гривен, что создает значительные вызовы для формирования финансовых планов страны.

Минфин официально обратился к правительству и Верховной Раде с письмом, в котором объяснил и обосновал причины задержки подачи Бюджетной декларации. Он также напомнил, что миссия МВФ всего неделю назад завершила свою работу в Киеве.

В настоящее время министерство разрабатывает Бюджетную декларацию по двум сценариям: базовому и альтернативному, предусматривающему продолжение боевых действий на протяжении всего 2026 года.

Марченко подчеркнул, что, хотя все надеются на справедливый мир благодаря усилиям президента и партнеров, в то же время необходимо готовиться к разным вариантам развития событий. По его словам, в ближайшее время декларация будет подана на рассмотрение правительства и Верховной Рады.

Со своей стороны, он обратился к депутатам вовремя принимать законы за взятие Украиной обязательствами перед международными партнерами.

"Мы уже потеряли за первый квартал EUR1,2 млрд. Из них EUR500 млн – это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility", – констатировал Марченко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Киеве с 20 по 27 мая в рамках восьмого пересмотра программы "Механизм расширенного финансирования", завершила работу. По ее итогам , Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала (SLA), что открывает путь к новому финансированию в размере около 500 млн дол.