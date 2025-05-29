Украина и МВФ достигли договоренности о восьмом пересмотре программы EFF: какой транш получим

Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Киеве с 20 по 27 мая в рамках восьмого пересмотра программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF), завершила работу.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

По ее итогам, Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала (SLA), что открывает путь к новому финансированию в размере около 0,5 миллиарда долларов США.

Для окончательного одобрения соглашения его должен утвердить Совет директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. После этого общая сумма выплат Украине в рамках четырехлетней программы составит 10,65 миллиарда долларов. Общий объем программы остается неизменным – 15,5 миллиарда долларов.

Как отмечено в отчете миссии, Украина демонстрирует высокий уровень выполнения обязательств. По состоянию на конец марта все количественные критерии эффективности достигнуты. Также был согласован пакет политических мер и реформ, способствующих укреплению макроэкономической стабильности.

"Благодарю команды МВФ, Министерства финансов, НБУ за эффективное и результативное сотрудничество, которое продолжает укреплять финансовую стабильность страны и способствовать внедрению евроинтеграционных реформ", – сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Программа EFF является ключевым источником финансовой поддержки Украины в условиях войны, а ее стабильное выполнение остается сигналом доверия международных партнеров к экономической политике правительства.

Напомним, 20 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Украина выполняет все количественные показатели, предусмотренные программой.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.