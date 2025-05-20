Миссия МВФ начала работу в Украине: в центре внимания – инфляция, доходы и реформы

20 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Обсуждения будут касаться ключевых вопросов: повышение внутренних доходов, сохранение долговой устойчивости, продолжение финансовых реформ, а также перспективы валютной либерализации. НБУ отмечает приоритетность борьбы с инфляцией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Миссия МВФ работает в Украине

19 мая, в преддверии старта работы миссии МВФ, состоялась учредительная встреча в формате видеоконференции с участием представителей Национального банка Украины, Министерства финансов и команды Международного валютного фонда.

Участие в переговорах приняли Глава НБУ Андрей Пышный, Министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гевин Грей. Стороны обсудили текущее состояние реализации программы расширенного финансирования и очертили повестку дня будущих консультаций.

Как отмечено, Украина выполняет все количественные показатели, предусмотренные программой. Кроме того, два структурных маяка уже выполнены, один из которых досрочно. Остальные шаги внедряются согласно утвержденному графику.

Ключевые темы и задачи

Среди главных тем, которые будут обсуждаться во время работы миссии МВФ — стратегия мобилизации внутренних доходов, обеспечение долговой устойчивости и продолжение структурных преобразований в финансовом секторе.

В контексте подготовки к послевоенному восстановлению акцент будет сделан на:

реформе управления публичными инвестициями;

модернизации инфраструктуры денежного рынка для активизации частных капиталовложений.

Национальный банк со своей стороны остается сосредоточенным на сдерживании инфляции, которая является приоритетом монетарной политики.

В ходе диалога с представителями МВФ будут обсуждаться дальнейшие шаги по снижению инфляционного давления. Кроме того, в фокусе внимания потенциал для дальнейшего смягчения валютных ограничений и постепенной либерализации валютного рынка.

"Последовательная лидерская поддержка со стороны МВФ и совместная работа над выполнением всех обязательств по программе EFF – одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования, – сказал Андрей Пышный. – Спасибо команде МВФ за чрезвычайно эффективное взаимодействие и умение создавать конструктивную, открытую атмосферу в работе. НБУ, как всегда, настроен".

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.

Первые 400 млн долларов поступили в госбюджет в марте этого года.