Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд до конца года

В Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Главной темой разговора стало текущее сотрудничество Украины с Фондом. По прогнозам до конца 2025 года Украина должна получить еще $1,9 млрд от МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По словам Марченко, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 12,8 млрд. долларов США бюджетной поддержки исключительно от МВФ. Кроме того, финансовая программа Механизма расширенного финансирования создает основу для восстановления экономики страны и способствует вступлению в ЕС.

На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд долларов США по результатам четырех просмотров. Первые 400 млн долларов поступили в госбюджет в марте этого года .

В ведомстве отметили, что Украина выполнила уже 40 структурных маяков программы программы EFF. Среди ключевых направлений реформ: укрепление макрофинансовой стабильности, структурная фискальная политика, фискальная прозрачность, усиление управления государственными инвестициями, дерегуляция экономической деятельности и улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, реформа.

Кроме того, Денис Шмигаль и Кристалина Георгиева рассмотрели дальнейшую поддержку Украины в 2025-2026 годах.

"Украина отдана реформам, которые мы внедряем совместно с МВФ", — подчеркнул премьер и поблагодарил за последовательную поддержку и за лидерство Кристаллины Георгиевой и Фонда в координации финансовой помощи для нашей страны на сумму более 150 млрд долларов.

Она со своей стороны заверила, что Фонд продолжит поддержку Украины. МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи (после ЕС и США).

Напомним, МВФ ожидает увеличения общего государственного долга Украины до 110% ВВП в текущем году, в то время как в 2024 году этот показатель составил 89,8%.