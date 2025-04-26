Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року

У Вашингтоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Головною темою розмови стало поточне співробітництво України з Фондом. За прогнозами, до кінця 2025 року Україна має отримати ще $1,9 млрд від МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами Марченка, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки виключно від МВФ. Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн доларів США надійшли до держбюджету в березні цього року.

У відомстві зазначили, що Україна виконала вже 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Серед ключових напрямів реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Крім того, Денис Шмигаль та Крісталіна Георгієва розглянули подальшу підтримку України в 2025-2026 роках.

"Україна віддана реформам, які ми впроваджуємо спільно з МВФ", — наголосив прем'єр та подякував за послідовну підтримку й за лідерство Крісталіни Георгієвої та Фонду в координації фінансової допомоги для нашої країни на суму понад 150 млрд доларів.

Вона зі свого боку запевнила, що Фонд продовжить підтримку Україну. МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

Нагадаємо, МВФ очікує збільшення загального державного боргу України до 110% ВВП у поточному році, тоді як у 2024 році цей показник становив 89,8%.