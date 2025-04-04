МВФ розширює технічну підтримку України в економічних та фінансових реформах

Представники уряду України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) визначили нові напрямки технічної підтримки для реалізації важливих економічних і фінансових реформ в Україні. МВФ розширює свою допомогу для сприяння стабільності та розвитку економіки країни.

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Про це інформує пресслужба Мінфіну.

У Києві відбулося засідання Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України (UCDF), який адмініструється МВФ. Відкриття заходу супроводжували промови міністра фінансів Сергія Марченка та голови Нацбанку Андрія Пишного. У засіданні також взяли участь представники Міністерства фінансів та МВФ, зокрема заступниця директора Європейського департаменту МВФ Умоя Рамакрішнан та керівник місії Гевін Грей.

Учасники обговорили річні результати роботи Фонду, а також пріоритетні кроки щодо подальшої роботи.

З моменту створення UCDF Міністерство фінансів отримало важливу технічну підтримку у ключових сферах бюджетної системи, зокрема в розробці та впровадженні Національної стратегії доходів, реформі податкового адміністрування, управлінні державними фінансами, середньостроковому бюджетному плануванні та оцінці фіскальних ризиків.

Ці досягнення сприяють збільшенню доходів держбюджету, забезпеченню передбачуваності податкової політики та покращенню бюджетного планування.

У річному звіті підкреслено відданість України реформам та ефективність мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів і управління бюджетними ризиками, незважаючи на складні зовнішні умови.

Щодо впровадження технічних рекомендацій, Фонд визнає якісну роботу української влади у сферах податкового адміністрування, управління державними фінансами та бюджетного планування.

Міністр фінансів зауважив, що поєднання провідних практик та глибокого розуміння потреб України роблять технічну допомогу Фонду особливо корисною для забезпечення макрофінансової стабільності, як сьогодні так і післявоєнного відновлення.

Про роботу та задачі Фонду

Нагадаємо, що Фонд розпочав свою роботу 13 лютого 2024 року. UCDF забезпечує ресурси для технічної допомоги економічних реформ України, що узгоджуються з заходами програми Механізму розширеного фінансування МВФ (EFF).

Задачі Фонду розвитку потенціалу України узгоджуються з реформами в межах програми EFF, що сприяє більш ефективній реалізації фінансової програми співпраці. Україна вже успішно пройшла сім переглядів EFF.

Цільовий бюджет Фонду на наступні п'ять років становить 65 млн доларів, з яких на сьогодні внески донорів складають 36 млн доларів.

До донорів Фонду входять Нідерланди, Канада, Швейцарія, Словаччина, Європейська Комісія, Латвія, Ірландія, Польща, Японія, Литва та Фінляндія.