МВФ расширяет техническую поддержку Украины в экономических и финансовых реформах

Представители правительства и Международного валютного фонда (МВФ) определили новые направления технической поддержки для реализации важных экономических и финансовых реформ в Украине. МВФ расширяет свою помощь по содействию стабильности и развитию экономики страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В Киеве состоялось заседание Управляющего Комитета Фонда развития потенциала Украины (UCDF), который администрируется МВФ. Открытие мероприятия сопровождали речи министра финансов Сергея Марченко и главы Нацбанка Андрея Пышного. В заседании также приняли участие представители Министерства финансов и МВФ, в том числе заместитель директора Европейского департамента МВФ Умоя Рамакришнан и руководитель миссии Гэвин Грей.

Участники обсудили годовые результаты работы Фонда, а также приоритетные шаги по дальнейшей работе.

С момента создания UCDF Министерство финансов получило важную техническую поддержку в ключевых областях бюджетной системы, в частности в разработке и внедрении Национальной стратегии доходов, реформе налогового администрирования, управлении государственными финансами, среднесрочном бюджетном планировании и оценке фискальных рисков.

Эти достижения способствуют увеличению доходов госбюджета, обеспечению предсказуемости налоговой политики и улучшению бюджетного планирования.

В годовом отчете подчеркнута приверженность Украины реформам и эффективность мобилизации внутренних финансовых ресурсов и управления бюджетными рисками, несмотря на сложные внешние условия.

Относительно внедрения технических рекомендаций Фонд признает качественную работу украинской власти в сферах налогового администрирования, управления государственными финансами и бюджетного планирования.

Министр финансов отметил, что сочетание ведущих практик и глубокого понимания потребностей Украины делают техническую помощь Фонду особенно полезной для обеспечения макрофинансовой стабильности, как сегодня, так и послевоенного восстановления.

О работе и задачах Фонда

Напомним, что Фонд приступил к работе 13 февраля 2024 года. UCDF обеспечивает ресурсы для технической помощи экономическим реформам Украины, которые согласовываются с мерами программы Механизма расширенного финансирования МВФ (EFF).

Задачи Фонда развития потенциала Украины согласовываются с реформами в рамках программы EFF, что способствует более эффективной реализации финансовой программы сотрудничества. Украина успешно прошла семь просмотров EFF.

Целевой бюджет Фонда на следующие пять лет составляет 65 млн долларов, из которых на сегодняшний день взносы доноров составляют 36 млн долларов.

Доноры Фонда включают Нидерланды, Канада, Швейцария, Словакия, Европейская Комиссия, Латвия, Ирландия, Польша, Япония, Литва и Финляндия.