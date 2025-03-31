Україна отримала близько 400 млн доларів від МВФ

31 березня до державного бюджету України надійшли близько 400 млн доларів чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це кошти, які країна отримала після успішного сьомого перегляду програми EFF (Extended Fund Facility – Механізм розширеного фінансування). Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів.

"Дякуємо фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни", - написав він.

Оновлено о 12:30. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україні вже вдалося залучити понад 10,1 млрд доларів з передбачених програмою 15,5 млрд доларів. "Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло 12,8 млрд доларів США фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою", — додав він.

Нагадаємо, за кілька днів до цього Рада директорів МВФ схвалила сьомий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування", що дозволило виділити Україні черговий транш.

Також варто зазначити, що під час перегляду програми було змінено і графік майбутніх траншів. У червні дев'ятий транш буде скорочений з 600 млн доларів до 370, десятий у серпні – з 400 млн до 330 млн, тоді як одинадцятий на початку грудня, навпаки, збільшиться з 330 млн до 790 млн доларів.

Виплати у серпні 2026 року та березні 2027 року залишаться без змін – відповідно 750 млн і 790 млн доларів.