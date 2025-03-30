Оновлений меморандум МВФ: Україна отримала відстрочку та нові структурні "маяки"

Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною. Документ фіксує невиконання п'яти структурних "маяків" у визначені терміни, а також перенесення чотирьох на липень-вересень. Водночас МВФ додав чотири нові вимоги з термінами виконання до кінця року.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оновленою програмою, до кінця червня Україна має завершити незалежну перевірку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). До кінця серпня необхідно внести зміни до процедур відбору та призначення членів наглядових рад державних компаній.

До кінця вересня планується ухвалити операційний план реалізації оновленої ІТ-стратегії Міністерства фінансів, яка передбачає цифрову трансформацію податкової та митної служб.

Водночас Україна не виконала низку попередніх зобов’язань. Наприкінці грудня не були внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу, так звані "правки Лозового", а закон про спеціалізовані адміністративні суди ухвалили із запізненням. Крім того, не було виконано січневий маяк щодо стратегії НКЦПФР, а також лютневі зобов’язання щодо обрання нового голови СБУ та проведення зовнішнього аудиту НАБУ.

Деякі структурні маяки перенесено на пізніші терміни. Зокрема, обрання голови Бюро економічної безпеки за конкурсом відкладено до кінця липня. На той самий період перенесено й ухвалення змін до Кримінально-процесуального кодексу, а також зовнішній аудит НАБУ.

До кінця вересня має бути підготовлений законопроєкт щодо критичних ризиків третьої сторони у фінансовому секторі, який спочатку планувалося подати до Ради у травні. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що цей документ спрямований на підвищення стійкості фінансового сектору шляхом регулювання роботи критично важливих постачальників послуг, таких як дата-центри, інтернет-провайдери та сервісні компанії.

Крім того, на запит України МВФ підвищив до 42 мільярдів доларів цільовий рівень чистих міжнародних резервів на кінець 2025 року. Це дозволить захистити авансові виплати, які надходитимуть за механізмом ERA, що фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Графік майбутніх траншів

Також переглянуто графік майбутніх траншів. У червні дев'ятий транш буде скорочений з 600 млн доларів до 370, десятий у серпні – з 400 млн до 330 млн, тоді як одинадцятий на початку грудня, навпаки, збільшиться з 330 млн до 790 млн доларів..

Виплати у серпні 2026 року та березні 2027 року залишаться без змін – відповідно 750 млн і 790 млн доларів.

Нагадаємо, вчора Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила сьомий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" для України. Це рішення відкриває доступ до чергового траншу у розмірі приблизно 400 млн доларів.