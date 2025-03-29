МВФ затвердив сьомий перегляд програми EFF: Україна отримає $400 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила сьомий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України. Це рішення відкриває доступ до чергового траншу у розмірі приблизно 400 млн доларів.

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Про це повідомляє Нацбанк України.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування програми залишається значним:

148,8 млрд доларів – у базовому сценарії;

162,9 млрд доларів – у разі негативного сценарію.

Ці суми включають 50 млрд доларів у межах механізму G7 ERA Loans, що фінансується за рахунок доходів від знерухомлених російських активів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що разом з цим траншем підтримка Державного бюджету України з боку МВФ під час війни в межах програми EFF складе понад 10 млрд доларів США.

Стан економіки та оцінка МВФ

За оцінкою МВФ, макроекономічна стабільність в Україні зберігається завдяки вмілій політиці уряду та значній зовнішній допомозі. Водночас економічне зростання, яке було стійким у першій половині 2024 року, почало сповільнюватися через обмеженість ринку праці та атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зазначається, що НБУ посилив монетарну політику у відповідь на сплеск інфляції, спричинений зростанням цін на продукти харчування. У МВФ вважають цей крок виправданим, оскільки інфляційні очікування залишаються контрольованими, а міжнародні резерви – достатніми завдяки постійній зовнішній підтримці.

МВФ наголошує, що стабільність фінансового сектору України зберігається, однак необхідно посилити контроль над ринком капіталу та усунути інституційні слабкості регулятора ринку цінних паперів.

Також у Фонді відзначили позитивне ухвалення закону про акцизний збір на тютюнові вироби, який підтримає реалізацію Національної стратегії доходів України. Важливими кроками для подальшої фінансової стабільності є:

модернізація податкових і митних служб,

зменшення ухилення від сплати податків,

гармонізація українського законодавства зі стандартами ЄС.

Ці заходи мають допомогти покрити бюджетний дефіцит і забезпечити стабільність державних фінансів.

МВФ застерігає, що ризики для економіки України залишаються надзвичайно високими через невизначеність, пов’язану з війною. Планування на випадок непередбачуваних обставин та гнучка валютна політика допоможуть Україні зберегти економічну стійкість.

Нагадаємо, що обговорення з представниками влади України щодо сьомого перегляду програми EFF розпочався ще 20 лютого.