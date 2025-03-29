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МВФ затвердив сьомий перегляд програми EFF: Україна отримає $400 млн
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила сьомий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України. Це рішення відкриває доступ до чергового траншу у розмірі приблизно 400 млн доларів.
Про це повідомляє Нацбанк України.
Загальний обсяг зовнішнього фінансування програми залишається значним:
- 148,8 млрд доларів – у базовому сценарії;
- 162,9 млрд доларів – у разі негативного сценарію.
Ці суми включають 50 млрд доларів у межах механізму G7 ERA Loans, що фінансується за рахунок доходів від знерухомлених російських активів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що разом з цим траншем підтримка Державного бюджету України з боку МВФ під час війни в межах програми EFF складе понад 10 млрд доларів США.
Стан економіки та оцінка МВФ
За оцінкою МВФ, макроекономічна стабільність в Україні зберігається завдяки вмілій політиці уряду та значній зовнішній допомозі. Водночас економічне зростання, яке було стійким у першій половині 2024 року, почало сповільнюватися через обмеженість ринку праці та атаки на енергетичну інфраструктуру.
Зазначається, що НБУ посилив монетарну політику у відповідь на сплеск інфляції, спричинений зростанням цін на продукти харчування. У МВФ вважають цей крок виправданим, оскільки інфляційні очікування залишаються контрольованими, а міжнародні резерви – достатніми завдяки постійній зовнішній підтримці.
МВФ наголошує, що стабільність фінансового сектору України зберігається, однак необхідно посилити контроль над ринком капіталу та усунути інституційні слабкості регулятора ринку цінних паперів.
Також у Фонді відзначили позитивне ухвалення закону про акцизний збір на тютюнові вироби, який підтримає реалізацію Національної стратегії доходів України. Важливими кроками для подальшої фінансової стабільності є:
- модернізація податкових і митних служб,
- зменшення ухилення від сплати податків,
- гармонізація українського законодавства зі стандартами ЄС.
Ці заходи мають допомогти покрити бюджетний дефіцит і забезпечити стабільність державних фінансів.
МВФ застерігає, що ризики для економіки України залишаються надзвичайно високими через невизначеність, пов’язану з війною. Планування на випадок непередбачуваних обставин та гнучка валютна політика допоможуть Україні зберегти економічну стійкість.
Нагадаємо, що обговорення з представниками влади України щодо сьомого перегляду програми EFF розпочався ще 20 лютого.