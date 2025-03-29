- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF: Украина получит $400 млн
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил седьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" ( EFF ) для Украины. Это решение открывает доступ к очередному траншу в размере около 400 млн долларов.
Об этом сообщает Нацбанк Украины.
Общий объем внешнего финансирования программы остается значительным:
- 148,8 млрд долларов – в базовом сценарии;
- 162,9 млрд долларов – в случае отрицательного сценария.
Эти суммы включают 50 млрд долларов в рамках механизма G7 ERA Loans, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов.
Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что вместе с этим траншем поддержка Государственного бюджета Украины со стороны МВФ во время войны в рамках программы EFF составит более 10 млрд. долларов США.
Состояние экономики и оценка МВФ
По оценке МВФ, макроэкономическая стабильность в Украине сохраняется благодаря умелой политике правительства и значительной внешней помощи. В то же время, экономический рост, который был устойчивым в первой половине 2024 года, начал замедляться из-за ограниченности рынка труда и атаки на энергетическую инфраструктуру.
Отмечается, что НБУ усилил монетарную политику в ответ на всплеск инфляции, вызванный ростом цен на продукты питания. В МВФ считают этот шаг оправданным, поскольку инфляционные ожидания остаются контролируемыми, а международные резервы достаточны благодаря постоянной внешней поддержке.
МВФ отмечает, что стабильность финансового сектора Украины сохраняется, однако необходимо усилить контроль на рынке капитала и устранить институциональные слабости регулятора рынка ценных бумаг.
Также в Фонде отметили положительное принятие закона об акцизном сборе на табачные изделия, который поддержит реализацию национальной стратегии доходов Украины. Важными шагами для дальнейшей финансовой стабильности:
- модернизация налоговых и таможенных служб,
- уменьшение уклонения от уплаты налогов,
- гармонизация украинского законодательства со стандартами ЕС
Эти меры должны помочь покрыть бюджетный дефицит и обеспечить стабильность государственных финансов.
МВФ предостерегает, что риски для экономики Украины остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности, связанной с войной. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств и гибкая валютная политика помогут Украине сохранить экономическую устойчивость.
Напомним, что обсуждение с представителями властей Украины о седьмом пересмотре программы EFF началось еще 20 февраля.