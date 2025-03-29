МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF: Украина получит $400 млн

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил седьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" ( EFF ) для Украины. Это решение открывает доступ к очередному траншу в размере около 400 млн долларов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Общий объем внешнего финансирования программы остается значительным:

148,8 млрд долларов – в базовом сценарии;

162,9 млрд долларов – в случае отрицательного сценария.

Эти суммы включают 50 млрд долларов в рамках механизма G7 ERA Loans, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что вместе с этим траншем поддержка Государственного бюджета Украины со стороны МВФ во время войны в рамках программы EFF составит более 10 млрд. долларов США.

Состояние экономики и оценка МВФ

По оценке МВФ, макроэкономическая стабильность в Украине сохраняется благодаря умелой политике правительства и значительной внешней помощи. В то же время, экономический рост, который был устойчивым в первой половине 2024 года, начал замедляться из-за ограниченности рынка труда и атаки на энергетическую инфраструктуру.

Отмечается, что НБУ усилил монетарную политику в ответ на всплеск инфляции, вызванный ростом цен на продукты питания. В МВФ считают этот шаг оправданным, поскольку инфляционные ожидания остаются контролируемыми, а международные резервы достаточны благодаря постоянной внешней поддержке.

МВФ отмечает, что стабильность финансового сектора Украины сохраняется, однако необходимо усилить контроль на рынке капитала и устранить институциональные слабости регулятора рынка ценных бумаг.

Также в Фонде отметили положительное принятие закона об акцизном сборе на табачные изделия, который поддержит реализацию национальной стратегии доходов Украины. Важными шагами для дальнейшей финансовой стабильности:

модернизация налоговых и таможенных служб,

уменьшение уклонения от уплаты налогов,

гармонизация украинского законодательства со стандартами ЕС

Эти меры должны помочь покрыть бюджетный дефицит и обеспечить стабильность государственных финансов.

МВФ предостерегает, что риски для экономики Украины остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности, связанной с войной. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств и гибкая валютная политика помогут Украине сохранить экономическую устойчивость.

Напомним, что обсуждение с представителями властей Украины о седьмом пересмотре программы EFF началось еще 20 февраля.