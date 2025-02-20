Миссия МВФ начала седьмой пересмотр программы EFF в Украине

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в четверг начала в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования ( EFF ).

Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, пишет "Интерфакс-Украина".

Детали работы миссии пока не разглашаются. Известно, что в случае успешного пересмотра Украина получит очередной транш в размере 917,54 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила два структурных маяка программы, которые предусматривали принятие Верховной Радой до конца 2024 года двух законов: об отмене так называемых "правок Лозового" и создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева.

Соответствующие законопроекты №12367 и №12368 правительство подало в парламент только в конце декабря, однако они до сих пор не приняты даже в первом чтении.

Согласно условиям программы, один из законопроектов предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволят Специализированной антикоррупционной прокуратуре управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи, а также изменят механизм истечения сроков досудебного расследования, что фактически отменит действие "правок Лозового".

Второй законопроект предусматривает создание нового суда, который будет рассматривать административные дела против государственных органов, таких как Кабинет Министров, НБУ, НАБУ и НАПК. Судьями в нем смогут работать только те, кто пройдет проверку на профессиональную компетентность и добродетель.

Напомним, по итогам пятого пересмотра программы МВФ по просьбе Украины были внесены изменения в график пересмотров и траншей. Вместо двух просмотров в 2025 году (в начале марта и конце августа) было решено проводить их ежеквартально, как и в 2024 году. Восьмой транш в марте останется неизменным – 917,5 млн долларов, тогда как три следующих транша в 2025 году составят 809,6 млн, 539,8 млн и 445,3 млн долларов соответственно.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в объеме около 1,1 млрд долларов США.