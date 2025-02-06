Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине

Даты проведения новой миссии МВФ в Украине, которая запланирована на февраль, еще согласовываются. Однако известно, что представители Фонда сосредоточятся на вопросах фискальной и монетарной политики, устойчивости долга и реформах управления.

Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, информирует Укринформ.

"Что касается следующей миссии – сейчас идет техническая работа по предстоящему обзору. Даты миссии сейчас уточняются, и когда мы их будем иметь, мы обязательно сообщим об этом", — отметила Козак.

О работе МВФ

В рамках седьмого пересмотра миссия МВФ сосредоточится на:

обсуждении с правительством вопросов фискальной политики, в частности, о достигнутом прогрессе в мобилизации доходов;

монетарной политики на 2025 год;

усилий, направленных на обеспечение стойкости долга и фискальной стабильности.

Кроме того, по ее словам, представители миссии МВФ будут оценивать реформы в управлении, остающиеся важной основой программы EFF.

Сколько денег может получить Украина

В случае принятия положительного решения о седьмом пересмотре Украина может получить доступ к около 900 миллионам долларов по программе Фонда, напомнила Козак.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.