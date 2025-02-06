Стійкість боргу та реформи урядування: у МВФ озвучили пріоритети наступної місії в Україні

Дати проведення нової місії МВФ в Україні, яка запланована на лютий, ще узгоджуються. Проте відомо, що представники Фонду зосередяться на питаннях фіскальної та монетарної політики, стійкості боргу і реформах урядування.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, інформує Укрінформ.

"Що стосується наступної місії – наразі триває технічна робота щодо майбутнього огляду. Дати місії зараз уточнюються, і коли ми їх матимемо, ми обов’язково повідомимо про це", - зазначила Козак.

Про роботу МВФ

В рамках сьомого перегляду місія МВФ зосередиться на:

обговоренні з урядом питань фіскальної політики, зокрема, щодо досягнутого прогресу в мобілізації доходів;

монетарної політики на 2025 рік;

зусиль, спрямованих на забезпечення стійкості боргу та фіскальної стабільності.

Крім того, за її словами, представники місії МВФ оцінюватимуть реформи в управлінні, які залишаються важливою основою програми EFF.

Скільки грошей може отримати Україна

У разі ухвалення позитивного рішення щодо сьомого перегляду Україна може отримати доступ до близько 900 мільйонів доларів за програмою Фонду, нагадала Козак.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

Ще один транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала 23 жовтня. Тоді кошти спрямували на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.