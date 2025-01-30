Стало відомо, коли МВФ розпочне сьомий перегляд програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка повинна виконати сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) стартуватиме наприкінці лютого. Під час візиту буде розглянуто нові умови та ключові пріоритети для бюджетного планування, а також оцінено прогрес у реформуванні управління державними інвестиціями.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, серед пріоритетних питань, які обговорюватимуться, буде створення єдиного проєктного pipeline у межах бюджетної декларації на 2026-2028 роки та формування річного бюджету на наступний рік.

Окрему увагу місія приділить реформі ринків капіталу, які мають забезпечувати фінансування складних інвестиційних проєктів на центральному та місцевому рівнях.

Скільки грошей може отримати Україна

У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми, до державного бюджету надійде $917,54 млн. Однак країна поки не виконала два структурні маяки, передбачені меморандумом з МВФ.

Йдеться про ухвалення законів щодо скасування так званих "поправок Лозового" та створення Вищого адміністративного суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва. Відповідні законопроєкти були подані до Верховної Ради лише наприкінці грудня і досі не розглянуті навіть у першому читанні.

Меморандум із МВФ передбачає, що один із законопроєктів має внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб дати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повноваження керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу.

Також у документі зазначається про необхідність раціоналізації наслідків завершення строків досудового розслідування, особливо у справах про корупцію.

Другий законопроєкт має врегулювати створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (Кабінету Міністрів, НБУ, НАБУ, НАЗК). До складу суду мають увійти судді, які пройдуть перевірку на доброчесність і професійну компетентність.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

Ще один транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала 23 жовтня. Тоді кошти спрямували на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.