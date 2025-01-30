Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,09

EUR

43,62

--0,17

Наличный курс:

USD

42,00

41,92

EUR

44,05

43,86

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF

Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF
Отдельное внимание миссия МВФ уделит реформе рынков капитала

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна выполнить седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), будет стартовать в конце февраля. В ходе визита будут рассмотрены новые условия и ключевые приоритеты для бюджетного планирования, а также оценен прогресс в реформировании управления государственными инвестициями.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, среди приоритетных вопросов, которые будут обсуждаться, будет создание единого проектного pipeline в рамках бюджетной декларации на 2026-2028 годы и формирование годового бюджета на следующий год.

Особое внимание миссия уделит реформе рынков капитала, обеспечивающих финансирование сложных инвестиционных проектов на центральном и местном уровнях.

Сколько денег может получить Украина

В случае успешного прохождения по Украине седьмого пересмотра программы, в государственный бюджет поступит $917,54 млн. Однако страна пока не выполнила два структурных маяка, предусмотренных меморандумом с МВФ.

Речь идет о принятии законов об отмене так называемых поправок Лозового и создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Соответствующие законопроекты были поданы в Верховную Раду только в конце декабря и до сих пор не рассмотрены даже в первом чтении.

Меморандум с МВФ предусматривает, что один из законопроектов должен внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы дать Специализированной антикоррупционной прокуратуре полномочия управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Также в документе отмечается необходимость рационализации последствий завершения сроков досудебного расследования, особенно по делам о коррупции.

Второй законопроект должен урегулировать создание нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (Кабинета Министров, НБУ, НАБУ, НАПК). В состав суда должны войти судьи, которые пройдут проверку на добродетель и профессиональную компетентность.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Автор:
Татьяна Гойденко