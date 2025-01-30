Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна выполнить седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), будет стартовать в конце февраля. В ходе визита будут рассмотрены новые условия и ключевые приоритеты для бюджетного планирования, а также оценен прогресс в реформировании управления государственными инвестициями.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, среди приоритетных вопросов, которые будут обсуждаться, будет создание единого проектного pipeline в рамках бюджетной декларации на 2026-2028 годы и формирование годового бюджета на следующий год.

Особое внимание миссия уделит реформе рынков капитала, обеспечивающих финансирование сложных инвестиционных проектов на центральном и местном уровнях.

Сколько денег может получить Украина

В случае успешного прохождения по Украине седьмого пересмотра программы, в государственный бюджет поступит $917,54 млн. Однако страна пока не выполнила два структурных маяка, предусмотренных меморандумом с МВФ.

Речь идет о принятии законов об отмене так называемых поправок Лозового и создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Соответствующие законопроекты были поданы в Верховную Раду только в конце декабря и до сих пор не рассмотрены даже в первом чтении.

Меморандум с МВФ предусматривает, что один из законопроектов должен внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы дать Специализированной антикоррупционной прокуратуре полномочия управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Также в документе отмечается необходимость рационализации последствий завершения сроков досудебного расследования, особенно по делам о коррупции.

Второй законопроект должен урегулировать создание нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (Кабинета Министров, НБУ, НАБУ, НАПК). В состав суда должны войти судьи, которые пройдут проверку на добродетель и профессиональную компетентность.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.