МВФ завершил шестой пересмотр программы EFF: Украина получит $1,1 млрд

20 декабря Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволит стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что таким образом финансирование от МВФ в текущем году составит почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США.

Денежные средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

Украина выполнила пять структурных маяков, предусмотренных шестым пересмотром, и досрочно завершила еще три:

внесены изменения в Таможенный кодекс в соответствии с международными стандартами;

проведен обзор довоенных политик среднесрочного бюджетного планирования;

оценены финансовые риски для стабильности и разработаны сценарные планы действий;

оценено состояние предприятий теплоснабжения;

разработана политика управления государственной собственностью, дивидендная политика и стратегия приватизации;

отменена процедура регистрации регуляторных решений НКРЭКУ (досрочно);

сформирован новый Наблюдательный совет "Укрэнерго" с независимыми членами (досрочно);

внесены изменения в Закон о Счетной палате для усиления ее эффективности (досрочно).

В целом Украина выполнила 35 структурных маяков, из которых 20 касаются фискальной политики.

В НБУ добавили, что программа EFF предусматривает бюджетную поддержку Украины со стороны международных партнеров: общий пакет внешнего финансирования по базовому сценарию составляет 148 млрд долларов. США, а по отрицательному – 177 млрд долл. на четырехлетний период программы.

Он включает в себя новые заверения по механизму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), предусматривающего предоставление займа, погашение которого будет обеспечиваться доходами от обездвиженных российских активов в объеме до 50 млрд долл. США.

Еще 19 ноября Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы EFF, что позволит привлечь в госбюджет еще 1,1 миллиарда долларов.

Предыдущий транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.