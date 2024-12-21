МВФ завершив шостий перегляд програми EFF: Україна отримає $1,1 млрд

20 грудня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) для України. Це дозволить країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США.

Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Зазначається, що Україна виконала п’ять структурних маяків, передбачених шостим переглядом, та достроково завершила ще три:

внесено зміни до Митного кодексу відповідно до міжнародних стандартів;

проведено огляд довоєнних політик середньострокового бюджетного планування;

оцінено фінансові ризики для стабільності та розроблено сценарні плани дій;

оцінено стан підприємств теплопостачання;

розроблено політику управління державною власністю, дивідендну політику та стратегію приватизації;

скасовано процедуру реєстрації регуляторних рішень НКРЕКП (достроково);

сформовано нову Наглядову раду "Укренерго" з незалежними членами (достроково);

внесено зміни до закону про Рахункову палату для посилення її ефективності (достроково).

Загалом Україна виконала 35 структурних маяків, із яких 20 стосуються фіскальної політики.

В НБУ додали,що програма EFF передбачає бюджетну підтримку України з боку міжнародних партнерів: загальний пакет зовнішнього фінансування за базовим сценарієм становить 148 млрд дол. США, а за негативним – 177 млрд дол.на чотирирічний період програми.

Він включає нові запевнення за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), що передбачає надання позики, погашення якої забезпечуватиметься доходами від знерухомлених російських активів обсягом до 50 млрд дол. США.

Додамо, ще 19 листопада Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми EFF, що дасть змогу залучити до держбюджету ще 1,1 мільярда доларів.

Попередній транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала 23 жовтня. Тоді кошти спрямували на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.