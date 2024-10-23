В Украину поступило $1,1 млрд от МВФ: на что будут потрачены средства

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов, которые будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что этот транш Украина получила благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF в объеме 15,6 миллиарда долларов.

"Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над последующим пересмотром программы", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Напомним, 18 октября исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил пятый пересмотр программы Extended Fund Facility (EFF).

Украина успешно прошла пять пересмотров

Согласно сообщению Министерства финансов, руководство МВФ отметило значительный прогресс Украины в выполнении условий программы расширенного финансирования (EFF). Впервые в истории сотрудничества с МВФ Украина успешно прошла пять пересмотров этой программы.

Украинская сторона выполнила все структурные требования к пятому пересмотру программы, а также досрочно выполнила еще два. В общей сложности было достигнуто выполнение пяти ключевых обязательств, среди которых:

Разработана методология для оценки эффективности налоговых льгот, включая их влияние на бюджет.

Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.

Подготовлен анализ основных публичных компаний, понесших значительный ущерб в результате войны, и определены возможные фискальные и квази-фискальные расходы.

Досрочно приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с международными стандартами.

Досрочно принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения для улучшения связи между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами на основе дорожной карты управления публичными инвестициями.

Добавим, совет директоров Международного валютного фонда 11 октября принял решение об уменьшении уровня своих комиссий, влияющих на стоимость ресурсов для развивающихся стран. Благодаря этому Украина может сэкономить до 700 млн долларов.

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